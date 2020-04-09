Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenilenen özellikleriyle hizmete açıldığı bilgisini paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Koca, videonun da yer aldığı paylaşımında, hastanenin 60 odasının yoğun bakıma ayrıldığını ve toplamda 535 yatak kapasitesine sahip olduğunu da aktardı.

829 sismik izolatörle güçlendirilen MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/05Q5TmYhbY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2020

Videoda hastaneyle ilgili şu bilgiler de yer aldı:

113.000 metrekare kapalı alana sahip hastane, deprem anında bile kesintisiz hizmet verebiliyor. Ayrıca enerji merkezi sayesinde 72 saat kendi enerjisini sağlayabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Hastane ayrıca, dünyada, 829 sismik izolatör ile güçlendirilen en büyük hastane unvanına da sahip.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]