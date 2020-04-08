E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT maske siparişi nasıl verilir? ePTTAVM ücretsiz maske…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda vatandaşlara maske dağıtımı başladı. Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir?
Maske satışları yasaklandı. Ücretsiz maske siparişi e-Devlet üzerinden ve ePTTAVM sitesinden verilebiliyor. PTT Kargo aracılığı ile maskeler başvuru yapanlara ulaştırılıyor.
E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet kapısından maske başvuruları açıldı.https://basvuru.turkiye.gov.tr/ linki üzerinden başvuru yapılabiliyor.
PTT maske siparişi nasıl verilir?
https://maske.epttavm.com/ linki üzerinden maske için başvuru oluşturulabiliyor.
"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuru şu şekilde:
Değerli Vatandaşlarımız,
Cumhurbaşkanımızın Talimatı ile T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.
Kimler ePTTAVM ve e-Devlet üzerinden maske başvurusu yapabilir?
Aile üyelerinin bilgilerini doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlanabiliyor.
Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.
Maskeler PTT Kargo ile belirtilen adrese ücretsiz olarak ulaştırılabiliyor.