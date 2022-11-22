Lodoslu hava kiminin başını ağrıtıyor; kiminin de psikolojisini bozuyor.

Toplum yaşamı ve devlet yönetimi de lodoslu havadan etkilendi. Öyle ki mahkemelerin karar vermekte zorlandığı dönemler oldu.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Tarihte lodoslu havalarda işte kadıların karar vermemesi mahkemelerde. İşte Bizans'ta mahkemenin kurulmaması, ne bileyim lodosta sıcak balıkların biliyorsunuz sıcak su balıklarıyla, soğuk su arasında bir yağ farkı vardır. Lezzet farkı vardır. Lodos havalarda balığın lezzetinin olmaması gibi şeyler vardır" diyor.

İnsan davranışı, lodos esnasında değişiyor. Bu durum, psikologların klinik gözlemlerine de yansıyor.

Uzman Psikolog Gizem Ünveren, "Bu dönemde daha sinirli olduğunu söyleyen danışanlarımız oluyor, klinik anlamda da gözlemimiz aslında. Yani bunu ona lodosun yaptığı şeklinde değil de şikayetlerin artmasıyla birlikte aslında bakıyoruz ki burada hava koşullarıyla ilgili aslında mevsimsel depresyondan bile bahsediyoruz aslında bu süreçlerde" şeklinde konuştu.

Haber: Niyazi Dölek

Kamera: Mustafa Oğuz