Hepatit B, virüslerin neden olduğu ve karaciğerin iltihaplanması ile seyreden kronik bir hastalık. Siroz ve karaciğer kanserine, hatta organ yetmezliğine yol açabiliyor.

Faz 3 aşamasına gelinen ilaç çalışmaları, Türkiye ve dünyadaki birçok merkezle aynı anda yürütülüyor. Enjeksiyon ve hap formunda üretilecek olan ilacın, 2 sene içinde kullanıma girmesi bekleniyor.

İlaç 2 sene içinde kullanıma girebilir

Dünyda 400, Türkiye'de ise 3,5 milyon insan Hepatit B ile mücadele ediyor. Hastalık oranları aşılama çalışmaları ile bir miktar aşağıya çekilmiş olsa da, hala insanlık için büyük bir tehdit olmaya devam ediyor. Hastalar ömür boyunca ilaç kullanmak ve 6 ayda bir doktor kontrolüne gitmek zorundalar. Bu nedenle Hepatit B ile ilgili yapılan yeni ilaç çalışmalaı büyük bir umutla bekleniyor.

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, şunları kaydetti;

Hebatit B'nin ve Hepatit D'nin tam olaak vücuttan atılmasıyla ilişkili çok yönlü çalışmalar var. Bunların bir kısmı da aslında sonuç vermeye başladı.

Hepatit B ve D ile birlikte olduğund da karaciğer hastalıkları, siroz, karsinom riski de katlanaak artıyor. O yüzden öncelikle bu Hepatit D için başladı bu çalışmalar. Onlarla ilgili çalışmalar daha olumlu bir şekilde cevap verince şimdi Hepatit B ayağı da başladı.

Çalışmalar bütün çalışmalardaki gibi yine faz-1, faz-2 ve faz-3 diye gidiyor. Faz-3'te de daha çok doz ayarlamaları bunların vereceği aralıklar belirleniyor. O yüzden de burada da şimdi hangi dozun daha etkili olacağı ve etkinliğin ne kadar süre devam edeceğinin takibi gerekecek.

Kamera: Muratcan Reyhan