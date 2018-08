'Kurban etini iki gün dinlendirin' uyarısı

Kurban Bayramı'nda özellikle kronik hastalığı olanların, dengeli et tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde, bilinçsizce tüketilen et, sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

"Etler yaklaşık 1-2 gün dinlendirilmeli"

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Güneş, hayvanların kaslarının, kesimden 6 ila 24 saat sonra ölüm sertliği halini aldığını anlattı.

Doç. Dr. Güneş, bu durumun etin pişme süresinin uzamasına neden olduğunu belirterek, yaklaşık 1-2 gün dinlendirilen etlerin, koyun veya kuzu etiyse kendi yağı ile dana etiyse yeterli miktarda su eklenerek pişirilmesi gerektiğini söyledi.

"Günde 2,5-3 porsiyon tüketin"

Hayvansal kaynaklı besinlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriklerinin fazla olması sebebi ile kontrollü bir şekilde tüketilmesi gerektiğini ifade eden Güneş, "Sabah yapılan dengeli kahvaltı sonrasında et tüketimi, öğle veya akşam öğünlerinde gerçekleştirilmelidir. Et ve et ürünleri grubundan sağlıklı yetişkin bireyler ve gençler günde yaklaşık 2,5-3 porsiyon tüketmelidir" dedi.

"Kronik hastalığı olanlar porsiyon kontrolü sağlamalı"

Aşırı miktarda kırmızı et tüketiminin, kan yağlarının yükselmesine neden olup, kalp-damar hastalıklarının oluşma riskini arttırdığını belirten Doç. Dr. Esra Güneş, şunları söyledi:

"Kronik hastalıklardan diyabet, yüksek tansiyon, gut hastalığı, mide hastalıkları ve kalp-damar hastalıkları olanlar daha dikkatli et tüketmeye özen göstermelidir. Kronik hastalığı olanlar, et tüketimini günlük 1 öğün ile sınırlandırmalı ve porsiyon kontrolünü sağlamalıdır. Ayrıca risk altında başka bir grup olan gebe bireyler, çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaşan hastalıklardan korunmak için et tercihlerini iyi pişmiş etlerden yana kullanmalıdırlar."

Kaynak: AA