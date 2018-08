Diyaliz hastalarına kurban eti tavsiyesi

Türk Böbrek Vakfı Diyaliz Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Bilal Görçin, artık böbrek hastalarının normal proteinli beslenebildiğini belirtti.

Böbrek hastalarının ve böbrek nakli olan kişilerin Kurban Bayramı beslenmesine ilişkin sorularını yanıtlayan Görçin şöyle konuştu:

"Ancak proteinlerin yıkım ürünü olan fosfor ve ürik asit birikimi özellikle gut hastalığı olan veya fosforu yüksek kronik böbrek yetmezliği hastalarında sorun çıkarabilir. Diyaliz hastalarında tuz zararlıdır. Diyaliz hastaları az tuzlu kurban eti yiyebilir."

Böbrek nakli olan kişilerde takılan böbreğin fonksiyonları normalse, sağlıklı bir kişinin özen gösterdiği konulara dikkat edilmesinin yeterli olduğunu söyleyen Görçin, bu durumdaki kişilerin özel bir önlem almasına gerek olmadığını, hipertansiyon, gut veya diyabet söz konusu olduğunda genel duyarlılığın yeterli olduğunu açıkladı.

"Az tuzlu kurban eti yiyebilirler"

Günümüzde böbrek hastalarının hayatta sağ kalımlarının göstergesinin kanlarındaki albümin (protein) değeriyle kontrol edildiğinden bahseden Görçin, şu bilgileri verdi:

"Hastaların kan albüminleri 3,5'un ne kadar altında ise ölüm oranları o kadar artar. Bu nedenle hastaların yumurta ve et gibi hayvanlar proteinlerle beslenmelerini isteriz. Ancak proteinlerin yıkım ürünü olan fosfor ve ürik asit birikimi özellikle gut hastalığı olan veya fosforu yüksek kronik böbrek yetmezliği hastalarında sorun çıkarabilir. Bu hastaların dikkatli olması yararlarınadır. Fosfor ve ürik asit sorunları yoksa kısıtlamaya pek gerek yoktur. Diyaliz hastalarının genellikle idrarları hiç olmadığı için bu hastalarda tuz zararlıdır. Eti tuzlu yerlerse vücutlarında aşırı sıvı birikimi veya tansiyon yüksekliği olabilir. Sonuç olarak diyaliz hastaları az tuzlu kurban eti yiyebilirler."

Sucuk, pastırma, salam gibi et ürünlerine dikkat

Görçin, ürik asit ve fosfor sorunu olmayan böbrek hastalarının normal porsiyon et tüketebileceğini açıklayarak, "Böbrek hastalarının dikkat etmesi gereken taze kırmızı et değil de et ürünleridir. Özellikle sucuk, pastırma, salam gibi tuz içeriği yüksek olan gıdalar sakıncalıdır ve mümkünse kullanılmamalıdır" dedi.

Böbrek hastalarının bayram süresince yeme düzenlerini bozmaları durumunda, aşırı beslenmeye, özellikle tuz alımına bağlı olarak vücutlarında sıvı artması, tansiyonun kontrol edilememesi gibi durumlarının olabileceğini söyleyen Görçin şöyle devam etti:

"Diyaliz hastalarının yaklaşık yarısını şeker hastaları oluşturmaktadır. Bayramlarımızda misafirlere şeker ve tatlı ikramı kaçınılmazdır. Diyabetik hastaların bu konuda duyarlı olması gerekir."

Kaynak: AA