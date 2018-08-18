İzmir'de kurban pazarlarına 'sağlıklı yaşam standı'

İzmir'deki kurban satış yerlerinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "sağlıklı yaşam stantları" açıldı.

Kent genelinde yoğunluğun bulunduğu 10 kurban satış noktasında açılan stantlarda görev yapan doktor ve yardımcı sağlık personelleri, bayramın son gününe kadar hizmet verecek.

İzmir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Hüseyin Bozdemir, tek amaçlarının vatandaşın her açıdan sağlıklı bir bayram geçirmesi olduğunu söyledi.

Bozdemir, Sağlık Bakanlığının bu yıl ilk kez böyle bir projeye hayata geçirdiğini anlatarak, "Vatandaşlarımıza kesim sırasında oluşabilecek kazalarda ilk müdahale yöntemlerini anlatıyoruz. Aynı zamanda hijyen koşulları konusunda hatırlatmalarda bulunuyoruz. Broşür dağıtıp hayvandan insana bulaşabilen şarbon gibi hastalıkların belirtileri konusunda bilgilendiriyoruz. Ayrıca kurbanlık satıcılarını da bilgilendiriyoruz" dedi.

Kurban kesim sürecinde ellerin nasıl yıkanacağından etin nasıl muhafaza edileceğine, yaralanmalara nasıl müdahale edileceğinden olası hastalık belirtilerine kadar geniş kapsamlı bilgiler verdiklerinden bahseden Bozdemir, stantlara gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kurbanlık almak için gelen Özkan Çetinkaya, görevlilerin yaptığı bilgilendirme sayesinde kafasında bulunan bir çok soruya yanıt bulduğunu anlattı.

Kurban satıcısı Arif Arı ise görevlilerin kendilerine gelip bilgi verdiğinde çok şaşırdığını, uygulamanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: AA