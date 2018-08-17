Samsun'da yaşlı kadının imdadına ambulans helikopter yetişti

İlçeye 36 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan Sarpın köyünde yaşayan 4 çocuk ve 20 torun sahibi Şerife Şenel, kalp krizi geçirdi.

Şenel'in yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, yaşlı kadının durumunun ağır olduğunu ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılması gerektiğini belirterek, ambulans helikopter istedi.

Samsun'dan havalanan helikopter 20 dakikada köye ulaştı ve yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Burada tedavi altına alınan Şenel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA