Nijerya sıtma ile mücadele ediyor

Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberine göre, Nijerya Temel Sağlık Geliştirme Ajansı (PHCDA) Jigawa Koordinatörü Yusuf Bashir, eyalete bağlı Hadejia bölgesinde 93 bin 650 cibinlik dağıtıldığını belirtti.

Yusuf Bashir, çocuk ve hamile kadınların sıtmadan daha fazla etkilendiğini, sivrisinekleri engelleyecek cibinliklerin özellikle çocuklara ve emziren annelere dağıtıldığını söyledi.

Nijerya'da her yıl 300 bin kişi sıtmadan hayatını kaybediyor

Nijerya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede her yıl sıtmadan 300 bin kişi yaşamını yitiriyor.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, ülkede son bir yılda 4 milyondan fazla kişi sıtmadan etkilendi.

Ülkede her hafta 8 bin 500 vakaya rastlanıyor

Ülkede her hafta yaklaşık 8 bin 500 sıtma vakasının görüldüğü belirtilen raporda, hükümetin sıtmayla mücadelede etkili adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Nijerya'da halk sağlığı açısından ilk sıradaki tehdit olarak görülen sıtmayı önlemek için cibinlik kullanılması tavsiye ediliyor.

Kaynak: AA