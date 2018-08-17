Uzmanlar bayram için hastaları uyarıyor

Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Hakkı Şimşek, Kurban Bayramı'nda et tüketiminin arttığını belirterek, özellikle kolesterol yüksekliği, obezite, yüksek tansiyon, kalp damar, mide ve şeker hastalığı ile insülin direnci olan kişilerin et ve şeker tüketimine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Kurban etinin hemen tüketilmesinin sağlık için zararlı olduğunu kaydeden Şimşek, bir süre bekletilmeden pişirilen etin, hazmı zorlaştırdığını kalbe ek yük getirdiğini bildirdi.

Hastalarına özellikle bir iki gün dinlendirilmiş eti tüketmelerini tavsiye ettiklerini aktaran Şimşek, "Hasta olanların, bayramlarda yapılan akraba ve dost ziyaretlerinde ikramlarda ısrarlara kapılmaması gerekiyor." diye konuştu.

Tuza dikkat

Etin kavurma şeklinde tüketilmesinin yaygın olduğunu, bunun ise sakıncaları bulunduğunu vurgulayan Şimşek, şunlara dikkati çekti:

"Tuzun etle birlikte çok tüketilmesi kalp yetmezliğini ağırlaştırabilir. Tansiyon kontrolden çıkıp, hipertansiyon ataklarına sebep olabilir. Bu bir kalp krizini ve beyin kanamasını tetikleyebilir. Hastalarımızın bayramı evlerinde huzurlu bir şekilde geçirmeleri için önerdiğimiz diyete bayramda da dikkat etmesi gerekiyor.

Özellikle yağlı et kısımları, sakatat türevlerine ve tuz oranına dikkat etmeleri lazım. Etin pişirilme yöntemi de çok önemlidir. Mümkünse haşlama ve ızgara şeklinde pişirilmiş et tüketimini tercih etmelerini istiyoruz."

DÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevli beslenme ve diyet uzmanı Dr. Pınar Süleymanoğlu da Kurban Bayramı'nda çocuklardan yaşlılara kadar her yaş grubundan insanların beslenmeye dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Beslenmeye bağlı olarak çocuk ve yaşlıların risk grubunda olduğunu anlatan Süleymanoğlu, kırmızı etin doymuş yağ oranı ve kolestrol içeriği açısından zengin bulunduğunu, bu nedenle şeker, tansiyon, böbrek ve kalp hastaları açısından risk oluşturduğu için tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Sıvı tüketimine dikkat edilmeli"

Kırmızı etin sağlık açısından yararlı vitaminler içerdiğini aktaran Süleymanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun pişirme yöntemlerine dikkat edilmelidir. Kurbanlık etleri fırında, haşlama, ızgara ya da kendi suyunda pişirmeye özen göstermeliyiz. Sebze ve meyve gibi C vitamini yüksek olan besinlerin de et ile tüketilmesi sağlık açısından daha iyi olur.

Bayramda sıvı tüketimine dikkat edilmelidir. Bol bol su içilmelidir. Bunun yanında bayram ziyaretlerinde kısa mesafeli yerlere yürüyerek gitmeye özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle çocukların ağız ve diş sağlığı açısından fazla şeker tüketilmesini önermiyoruz. Fazla şeker tüketildiğinde çocuklarda ishal görülebilmekte."

"Diyet yapanların bayram ziyaretlerinde yemekleri tadımlık olarak tüketmesi önemli." diyen Süleymanoğlu, hamur tatlıları yerine, meyveli ve sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Süleymanoğlu, "Gazlı içeceklerden uzak durmaya sık ve az az yemeye özen göstermeliler. Bir seferde yüklenirlerse mide rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Şeker tüketiminden kaçınmaları lazım. Bayramı sağlıklı geçirmek için her besin grubundan yeterli miktarda alınması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA