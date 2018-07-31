Korunmasız güneşlenmek cilt hastalıklarına neden oluyor

Uzmanlar, güneş ışınlarına korumasızca maruz kalmanın cilt hastalıklarına neden olduğunu açıkladı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Polat, vatandaşların yaz aylarında güneşlenirken dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Güneş ışınlarının kemik yapımı için gerekli D vitamini sentezini sağlamak, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek, cildin bronzlaşmasını sağlamak ve duygu durumu düzenlemek gibi olumlu birçok etkileri olduğu gibi zararlı etkilerinin de olduğunu anlatan Polat, şunları söyledi:

"Güneş ışınlarına korumasızca maruz kalmak kısa vadede güneş yanığı ile birlikte deride kahverengi renk değişiklikleri, güneş alerjisi ve güneşle açığa çıkan pek çok hastalığa neden olurken, uzun vadede deri hücrelerinde DNA hasarına yol açarak 'Malign Melanom' başta olmak üzere birçok cilt kanserine neden olur. Bu nedenle zararlı etkilerine maruz kalmadan güneş ışığından yararlanmak amaçlanmalı."

"11.00-16.00 arası güneşin zararlı etkileri artıyor"

Polat, güneş ışınlarına kısa sürede ve yoğun olarak maruz kalınmasının deri hücrelerinde güneş yanıkları oluşturduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Özellikle 11.00-16.00 arası güneşin bu zararlı etkileri artıyor. Cilt tipi ve güneş ışınlarının şiddeti, yanıkların oluşması için gereken süreyi değiştiriyor. Örneğin sarışınlar, esmerlere göre daha hassas ve güneş yanıkları daha kısa sürede oluşuyor. Aynı zamanda solaryum ışığına maruz kalma sonucunda da benzer yanıklar gelişebiliyor. Birinci derece güneş yanıklarında, cildin birinci tabakası olan 'epidermis' hasarlanıyor."

Soğuk suyla duş, bol sıvı tüketimi tedavide yararlı

Cildin kuru, kırmızı, ödemli ve ağrılı olduğundan bahseden Polat, şu tavsiyelerde bulundu:

"Soğuk suyla duş, bol sıvı tüketimi, nemlendirici krem, losyonlar ile beraber ağrı kesici kullanmak tedavi için yeterli olabilir. Genellikle 1 haftada iyileşiyor. İkinci derece yanıklarda ise, cildin birinci tabakası epidermis ile ikinci tabakası olan 'dermis' birlikte hasarlanıyor. Daha derin bir yanık olduğu için sinir uçları da etkilenir ve şiddetli bir ağrı ile birlikte ciltte içi sıvı dolu kabarcıklar görülüyor. Bu kabarcıklar patlatılmamalı. Bu durumda hastaneye başvurmak gerekli. Cilde diş macunu, yoğurt, salça ve benzeri şeylerin sürülmesi kesinlikle önerilmiyor."

Kaynak: AA