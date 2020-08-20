Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tehdit oluşturmaya devam ediyor. Uzmanların her fırsatta belirttiği gibi virüsten korunmanın tek yolu tedbirleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmekten geçiyor.

Üstelik, bu tedbirlerin toplum sağlığına tek getirisi koronavirüsten korunmak da değil. Uzmanlara göre koronavirüse ekim ayı itibarıyla soğuk algınlığı, kasım-aralık döneminde de mevsimsel grip vakaları eklenecek ve bu belirtileri birbirine benzeyen üç hastalık aynı dönemde görülmeye devam edecek.

Biz de bu rahatsızlıkların benzerliklerini, farklarını, belirti durumlarında neler yapılması gerektiğini Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk’e sorduk.

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Birbirine benzeyen belirtiler

Prof. Dr. Recep Öztürk koronavirüs ve grip belirtilerinin benzerlik ve farklarını şöyle anlatıyor:

“Ekim ayı itibarıyla toplumda soğuk algınlığı artacak, kasım-aralık ayları ve sonrasında mevsimsel grip olgularında artış olacaktır. Bu süreçte COVID-19 da görülmeye devam edecektir.

Bu hastalıkların değişik klinik belirtileri birbirine benzer, ateş, öksürük, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık gibi.

Ateş ve yorgunluk hissi soğuk algınlığında diğer iki hastalığa göre daha az oranda ve daha düşük derecede görülür. Burun akıntısı soğuk algınlığında daha sık görülürken, grip ve COVID-19’da seyrek görülür. Hapşırma soğuk algınlığında sık, gripte seyrek görülür; COVID-19’da pek görülmez.”

[Fotoğraf: Getty]

“Grip ve COVID-19 belirtilere dayanarak birbirinden kolay ayrılamaz”

Söz konusu üç farklı rahatsızlığın içinde, nispeten daha hafif ve diğerlerinde pek görülmeyen belirtilere sahip olan soğuk algınlığı ayrılıyor. Ancak Öztürk’e göre grip ve COVID-19 vakalarını sadece belirtilere bakarak ayırt etmek hiç kolay değil.

“Kuru öksürük, COVID-19 ve gripte sık görülür; soğuk algınlığında pek görülmez. Tat bozukluğu ve koku alamama COVID 19’da sık görülen, diğerlerinde pek görülmeyen belirtilerdendir. Akciğer tutulumunun neden olduğu solunum zorluğu belirtisi, COVID-19’da sık görülür; şiddetli seyredebilir. Gripte bu durum seyrek görülür. Bu durumlara rağmen, özellikle grip ve COVID-19 belirtilere dayanarak birbirinden kolay ayrılamaz; tanı için laboratuvar testlerine ihtiyaç vardır.”

[Fotoğraf: Getty]

Önlemler grip ve soğuk algınlığına karşı da etkili

Koronavirüs ile hayatımıza giren tedbirler, yaklaşan aylarda daha önemli bir hale gelecek. Maske, sosyal mesafe ve el hijyeni gibi temel önlemlerin grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar üzerinde de etkisi olacağını söyleyen Prof. Dr. Recep Öztürk, ayrıca gripten korunmada da kronik rahatsızlığı olan, sağlık çalışanı, 65 yaş ve üzeri kişilerin grip aşısı olmasının koruyucu bir etki sağlayacağını belirtti:

[Prof. Dr. Recep Öztürk (Fotoğraf:AA)]

“Ekim-kasım ayından sonra artacak soğuk algınlığı ve grip, COVID-19 vakaları ile birlikte sağlık sistemi üzerine ayrı bir yüklenmeye neden olacaktır. Bu hastalıkların birlikte görülebilme ihtimali nispeten daha ağır bir seyre de neden olacaktır. Her üç hastalıktan korunmada, damlacık önlemleri işin esasını oluşturur: Maske-fiziki mesafe ve el hijyeni. Bu önlemler, COVID-19 ile birlikte grip ve soğuk algınlığına karşı da koruyucu olacaktır. Önlemlere özenle uyulursa sadece COVID-19 değil, grip ve soğuk algınlığı da azalacaktır.”