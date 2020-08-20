Balın şifalı özelliği binlerce yıldır bilinir.

Yeni bir araştırma balın öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığına karşı antibiyotiklerden daha etkili olduğunu ortaya çıkardı.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi araştırmasında balın üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki ilk basamak tedavide antibiyotiklerden daha etkili olduğu tespit edildi.

Araştırma kapsamında farklı yaşlarda bin 700'den fazla katılımcının yer aldığı klinik deneyler yapıldı.

Araştırmanın sonuçları British Medical Journal dergisinde yayımlandı.

Deneyler, balın öksürüğün sıklığı ve şiddeti olmak üzere semptomların iyileştirilmesi açısından normalden daha etkili olduğunu gösterdi.

Deneylere katılan hastaların yüzde 36'sının öksürme sıklığı azaldı ve yüzde 44’ünde öksürük şiddeti düştü.

Çalışmalarda ayrıca, bal ile tedavi olanların semptomlarının iki gün daha az sürdüğü görüldü.

Araştırmacılar hemen hemen hiçbir yan etkisi olmayan balın, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı için reçete edilen antibiyotiklere alternatif olarak önerilebileceği görüşünde.