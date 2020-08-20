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Meksika'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 58 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 707 artarak 58 bin 481'e çıktı.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı da 5 bin 792 artışla 537 bin 31'e çıktı.
Ülkede, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 367 bin 537 kişi iyileşti.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
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