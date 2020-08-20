Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı da 5 bin 792 artışla 537 bin 31'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 367 bin 537 kişi iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.