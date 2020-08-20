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Hindistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 53 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 977 artarak 53 bin 866'ya ulaştı.
Hindistan'da son 24 saatte 69 bin 652 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 836 bin 925'e çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 96 bin 664 kişi iyileşti.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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