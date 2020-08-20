Hindistan'da son 24 saatte 69 bin 652 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 836 bin 925'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 96 bin 664 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.