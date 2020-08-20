Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 49 bin 298 artarak 3 milyon 456 bin 652'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 721 bin 377 vaka ve 27 bin 591 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsü atlatanların sayısı ise 2 milyon 615 bin 254 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.