Dünyanın yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelesi sürüyor. Virüsün her geçen gün yeni bir belirtisi ortaya çıkıyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüsle ilgili merak edilen soruların cevaplarını TRT Haber'e açıkladı.

Koronavirüsle mücadele devam ediyor.

Vaka sayıları her geçen gün artıyor, virüsün bulaşma etkisinde ise azalma yok.

"Virüs değişiklikler yaşıyor ama bulaşma oranını etkilemedi"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Virüs kendi taşıma sisteminde küçük değişiklikler yaşıyor ama yaşadığı değişiklikler virüsün bulaşma ve tedaviye etki etmiş değil. Mutasyonlarla birlikte hastalık yapabilme gücünde azalma olmasını bekliyoruz ama bu virüs çok kolay bulaştığı için bu süreç biraz daha yavaş ilerliyor" dedi.

Koronavirüsü atlatan biri tekrar hasta olabilir mi?

Virüste mutasyonun etkisi gözlenmeye başladı. Koronavirüs geçirip atlatanlar için de tehlike geçmiş değil.

Prof. Dr. Kara, "Çin'in Wuhan kentinden çıkan virüsün yapısında ara ara değişiklikler oldu, küçük mutasyonlar geçirdi. İlk baştaki virüsün türevi olan mutasyon, geçirmişi olan ikinci başka virüslere tekrar enfekte olunduğu görüldü. Hastalığı geçirmiş de olsak iyileşmiş de olsak karşılaşmamış da olsak mutlaka mesafe ve maskeye her halükarda dikkat etmemiz gerekiyor. Hastalığı geçirdim bana tekrar virüs gelmez demememiz gerekiyor" diye konuştu.

Salgınla birlikte yaklaşan grip mevsimi endişeleri artırdı. Uzmanlar, risk grubundaki kişilere hem grip hem de zatürre aşısı yaptırmasını öneriyor.