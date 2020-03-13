Çin'in Wuhan kentinden çıkan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. Salgın nedeniyle neredeyse 5 bin insan hayatını kaybetti, 135 bin kişi salgına yakalandı. Koronavirüs görülen ve iyileşen vakaların sayısı ise 70 bini buldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart'ta Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıklamıştı. İkinci vaka ise bugün açıklandı.

Uzmanlar, hastalığın kişiden kişiye, virüsü taşıyan bir kişi öksürdüğünde veya nefes verdiğinde yayılan küçük damlacıklardan veya ağız yoluyla yayıldığını açıkladı.

Bu damlacıklar kişinin etrafındaki nesnelere ve yüzeylere düşüyor. Enfekte olmayan diğer kişilerin bu nesnelere veya yüzeylere dokunduktan sonra gözlerine, burnuna veya ağzına dokunmaları sonucunda koronavirüse yakalanıyor.

SODİGEM'den koronavirüs önlemleri

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Bilim Kurulu, içinde bulunduğumuz dijital çağda alınması gereken koronavirüs önlemleriyle ilgili bilgi paylaştı. Günümüzde her yaştan bireyin teknolojik cihazlar ile temas halinde olması bu tür önlemlerin önemini artırıyor.

SODİGEM, dünya üzerinde herkesin bireysel veya ortak kullanıma açık dijital ve teknolojik cihaz ile teması dolayısıyla bu ortamlarda gerekli önlemlerin alınması çok önemli olduğunu belirterek, alınması gereken bir dizi önlem açıkladı.

Alınabilecek dijital önlemler

- Telefon ekranları günde en az 2 kere temizlenmeli.

- Bilgisayar, telefon, tablet, vb. teknolojik cihazlar düzenli olarak hijyenik mendillerle temizlenmeli.

- Bireysel kulaklık, mikrofon gibi cihazların temizliğine özen gösterilmeli ve başkalarıyla paylaşılmamalı.

- Cep telefonları başkalarına verilmemeli ve verilmesi durumunda mutlaka temizliği yapılmalı.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

- Bankamatik, ankesörlü telefon vb. gibi ortak kullanıma açık teknolojik cihazların kullanımından önce ve sonra eller yıkanmalı veya silinmeli.

- Ofis ve iş yerlerinde kullanılan masaüstü bilgisayarlar ve çevresi düzenli olarak temizlenmeli.

- Okullarda kullanılan akıllı tahtaların düzenli olarak temizliği yapılmalı ve kontrol edilmeli.

- Fare (mouse) ve klavyeleri günde en az iki kere hijyenik tek kullanımlık mendil ile temizlenmeli.

- Herhangi bir teknolojik alet ile temas sonrasında eller ağız ve burun çevresine dokundurulmamalı.