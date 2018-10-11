"Kornea Bankası" hastaların yeniden görme umudunu artırdı

Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan, enfeksiyon hastalıkları nedeniyle görme problemi olan hastalara kornea nakli yaparak bu kişilerin yeniden görmelerini sağladıklarını belirtti.

Gözün ön kısmındaki sorunlar nedeniyle görme problemi yaşayan hastaların tedavisinin tek yolunun kornea nakli olduğunu söyleyen Doğan, şöyle konuştu:

"Bölgemizde bulunan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa da bize bağlı olarak çalışıyor. Yaklaşık 6 ayda 69 kornea temini yapıldı ve bunlardan 21'i Adıyamanlı hastalara nakledildi. Ayrıca aralarında Elazığ, Van ve Ankara'nın da bulunduğu birçok ile kornea temin edildi. Sağlık Bakanlığının kornea bankaları için belirlediği yıllık nakli sayısı 70'dir. Biz 6 ayda 69 hastayla bu sayıyı yakalamış olduk. İnşallah bir yıl bitmeden çok daha fazla sayıya ulaşacağız."

5 yıl kornea nakli bekledi

Kornea Bankası Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sevgi Karadağ da, Adıyaman'da daha önce kornea bankası olmadığı için hastaların farklı illere sevk edildiğini aktardı.

Karadağ, nakillerin hastanelerinde yapılmasından dolayı hastaların mutlu olduklarını ve herhangi bir ücret ödemeden sağlıklarına kavuştuklarını söyledi.

Hastalardan Mahmut Yücel, Adıyaman'da kornea nakli yapılmasından çok mutlu olduğunu, kendisinin de kornea nakliyle sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Naciye Şan ise, yaklaşık 5 yıl kornea nakli beklediğini ve sonunda sağlığına kavuştuğunu, böyle bir hizmetin ayaklarına kadar gelmesinin tüm hastaları mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: AA