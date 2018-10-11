Dünyada ruh sağlığı hastalıkları artıyor

Psikiyatri, halk sağlığı ve nörobilim alanında 28 küresel uzman ile hastalar ve savunucu grupları tarafından hazırlanan Lancet Komisyonu raporunda, ruh sağlığı konusunda dünya çapında büyüyen krizin insanlar, toplumlar ve ekonomiler üzerinde kalıcı zararlara yol açabileceği vurgulandı.

Raporun başyazarı Harward Tıp Okulundan Profesör Vikram Patel, maliyetlerin bir kısmının doğrudan sağlık hizmetleri, ilaç ve terapilerinden oluşacağını belirterek, çoğunun ise üretkenlik kaybı, sosyal refah, eğitim ile yasa ve düzene harcama gibi dolaylı yollardan olacağını kaydetti.

“Hiçbir ülke bu konuda yeterince yatırım yapmıyor”

Patel, son 25 yılda ruh sağlığı rahatsızlıklarının toplumların gittikçe yaşlanması nedeniyle "çarpıcı şekilde" arttığına işaret ederek, "Durum, aşırı derecede vahim ama hiçbir ülke bu konuda yeterince yatırım yapmıyor. İnsanlarda ruh sağlığı kadar başka hiçbir sağlık durumu ihmal edilmedi." diye konuştu.

300 milyon insan depresyonda

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan tahminlerde, dünya çapında yaklaşık 300 milyon insanın depresyon, 50 milyon insanın bunama yaşadığı, 23 milyon insanın şizofren ve 60 milyonun da bipolar bozukluğu rahatsızlığından etkilendiği kaydedildi.

Lancet raporunun bu hafta Londra’da ilk defa bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek olan ruh sağlığı zirvesi öncesi yayınlanması dikkati çekti.

Kaynak: AA