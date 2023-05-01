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Sağlık
TRT Haber 01.05.2023 21:21

Kızartılmış yiyecekler depresyona neden oluyor

Çin'de kızartılmış yiyeceklerle ilgili araştırmada dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. Kızartılarak hazırlanan gıdaların depresyona yol açtığı ortaya çıktı.

Fatma Demir Turgut
Fatma Demir Turgut

Çin'de yapılan araştırmada 140 bin 728 kişi, 11 yıl boyunca takip edildi. Kızartılmış yiyeceklerin ruh sağlığına etkisi incelendi.

Patates kızartmasını sık tüketenlerde tüketmeyenler oranla yüzde 12 daha fazla kaygı, yüzde 7 de daha fazla depresyon ortaya çıktığı görüldü. Özellikle nişasta bazlı yiyecekler yüksek ısıda pişirildiğinde ortaya zararlı akrilamid maddesi ortaya çıkıyor.

Doğal olarak ortaya çıkan bu madde vücut için çok zararlı. Özellikle beyinde nöronları etkiliyor.

"Gebelerin özellikle çok dikkatli olması gerekiyor"

Gebelerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, "Gebelerin özellikle çok dikkatli olması gerekiyor. Çocukların çok dikkatli olması gerekiyor. Pişirme tekniğimize lütfen çok dikkat edin. Yiyecekleri kızartarak yapmayın. Buharda haşlama, fırınlama tarzındaki yiyecekleri daha çok tercih edin" dedi.

Kaya, kızartmadan vazgeçemeyenlerin bazı noktalara dikkat etmesi gerektiğini söyledi:

"Patatesleri doğradıktan sonra bir saat kadar suda bekletmek, üzerlerine limon sıkmak yine nişastasını birazcık daha azalmasını sağlar ve tek kullanımlık yağda hafifçe kızartmanız daha doğru olur" diye konuştu.

Kamera: Orhan Mete
 

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