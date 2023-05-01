Araştırma: Hava kirliliği kalp ritim bozukluğuna sebep oluyor

Şangay'daki Fudan Üniversitesi'nden Dr. Renjie Chen, araştırmaya ilişkin açıklamasında, "Ortam hava kirliliğine akut maruz kalmanın artan semptomatik aritmi (ritim bozukluğu) riski ile ilişkili olduğunu bulduk." dedi.

Chen, risklerin ilk birkaç saatte ortaya çıktığını ve 24 saat boyunca devam edebileceğini belirtti.

Söz konusu araştırma, Çin'deki yaklaşık 200 bin hasta kabulü baz alınarak yapıldı.

Geçen yıl yapılan bir araştırma da sağlıklı gençlerde ince partiküllü hava kirliliği ile kalp ritim bozukluğu arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koymuştu.