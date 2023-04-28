Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.04.2023 00:05

Tip 2 diyabet hastalığı akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir

Yeni bir araştırmada, tip 2 diyabet hastalığının doğrudan akciğer rahatsızlıklarına neden olabileceği ortaya konuldu.

Tip 2 diyabet hastalığı akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

​​​​​​​Diabetes UK tarafından finanse edilen araştırmada, akciğer rahatsızlıklarının tip 2 diyabet hastalığının neden olduğu komplikasyonlar olarak görülmesi gerektiği belirtildi.

Surrey Üniversitesi'nden Profesör Inga Prokopenko liderliğindeki araştırmacılar, genlerin kan şekeri seviyelerini ve sağlık sorunlarını nasıl etkilediğini inceledi.

Araştırma kapsamında bu alandaki 17 çalışmaya katılan yaklaşık 500 bin katılımcının verileri analiz edildi.

"Yüksek kan şekeri seviyeleri akciğer fonksiyonlarına doğrudan hasar veriyor"

Araştırmacılar, sigara kullanımı ve düşük aktivite seviyeleri gibi faktörleri dikkate alarak, yüksek kan şekeri seviyelerinin yetersiz akciğer fonksiyonlarıyla bağlantılı olup olmadığını anlamak için Mendel randomizasyonu adındaki istatistiksel tekniği kullandı.

Bu analizin sonucunda tip 2 diyabetli kişilerde görülen yüksek kan şekeri seviyelerinin akciğer fonksiyonlarına doğrudan hasar verdiği ortaya çıktı.

Çalışma verileri, kan şekeri seviyesinde artışın akciğerin işlevindeki bozuklukların artmasına neden olabileceğini gösterdi.

Prokopenko, "Araştırmamız tip 2 diyabetli hastalardaki yüksek kan şekeri seviyelerinin doğrudan akciğer hasarına neden olabileceğine dair ilk bulguları içeriyor. Bu bulguların sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmasını ve akciğer rahatsızlıklarında erken teşhis ve tedavinin yolunu açmasını umuyoruz." dedi.

Araştırmanın sonuçları Diabetes UK Professional Konferansı 2023'te açıklandı

ETİKETLER
Diyabet Araştırma Bilimsel Araştırma
Sıradaki Haber
Pakistan Başbakanı Şerif parlamentoda güvenoyu aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:55
Bakan Koca: Yangından 7 vatandaşımız etkilendi
00:37
Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:24
ABD ordusunda 2022'de 8 bin 942 cinsel saldırı ihbarı yapıldı
00:09
ABD'den Rusya ve İran'a yaptırım
00:07
Hindistan Çin’i sınır anlaşmalarını ihlal etmekle suçladı
23:50
Pakistan Başbakanı Şerif parlamentoda güvenoyu aldı
'Akkuyu' törenini dünya basını yakından izledi
'Akkuyu' törenini dünya basını yakından izledi
FOTO FOKUS
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ