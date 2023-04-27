İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kenti yakınlarında yer alan Haris beldesinde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, İsrail güçlerince öldürülen Filistinlinin, 39 yaşındaki Ahmed Yakup Taha olduğu bilgisi verildi.

İsrail güçlerinin, olay yerine sağlık ekiplerinin girişini de engellediği belirtildi.

Olay anına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail güçlerinin Taha'yı zorla aracından indirdiği ardından da defalarca ateş ettiği görülüyor.

İsrail ordusundan "araçla ezme girişimi" iddiası

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Selfit yakınlarında bir kişinin "etkisiz hale getirildiği" belirtildi.

Açıklamada, "Selfit kenti yakınlarında bir aracın ezme girişiminde bulunduğu, failin elinde bıçak tuttuğu, ordu kuvvetlerinin de bu kişiyi etkisiz hale getirdiği rapor edildi." ifadesi kullanıldı.

Olayda İsrail güçlerinden yaralanan olmadığı ve hadisenin incelendiği kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklamasında, "etkisiz hale" getirilen şahsın kimliği ve sağlık durumuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.