Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.04.2023 23:11

Özbekistan 2023’te Rusya'dan 300 bin ton petrol alacak

Özbekistan bu yıl Rusya’dan 300 bin ton petrol ithal edecek.

Özbekistan 2023’te Rusya'dan 300 bin ton petrol alacak

Özbekistan Enerji Bakanlığı yetkilisi Ahdam Ubaydullayev, Taşkent’te düzenlenen INNOPROM Sanayi Fuarında, Bakanlık ile Gazpromneft arasında 2023'te Rusya'dan 300 bin ton petrol tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Ubaydullayev, Rus petrolünün 2023 yılı içerisinde Özbekistan'a sevk edileceğini aktarırken, petrol fiyatına ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Özbekistan, Aralık 2022'de Kazakistan ile 300 bin ton Kazak petrolünün sevkiyatı ile 300 bin ton Rus petrolünün Kazakistan toprakları üzerinden Özbekistan'a geçişi konusunda anlaşma sağlamıştı.​​​​​​​

Son yıllarda petrol üretimi belirgin ölçüde azalan Özbekistan'ın devlet petrol-gaz şirketi olan Özbekneftgaz tarafından 2022'de 100 bin ton petrol üretilirken, bu sene petrol üretiminin yüzde 39 azalmayla 61 bin ton olması öngörülüyor.

Özbekistan, giderek artan petrol ihtiyacını yurt dışından sevk ettiği petrol ile karşılıyor.

ETİKETLER
Petrol Özbekistan Rusya
Sıradaki Haber
Ermenistan'da madalya kazanan Türk halterciler Aliyev'in davetiyle Azerbaycan'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:50
Pakistan Başbakanı Şerif parlamentoda güvenoyu aldı
23:35
Lastiği patlayan kamyon 5 araca ve eve çarptı
23:44
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 82 mahallede yapılacak
23:16
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
23:31
Deprem bölgesindeki EYT'lilerin maaşları ödendi
23:56
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
FOTO FOKUS
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ