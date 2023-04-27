Ermenistan'da madalya kazanan Türk halterciler Aliyev'in davetiyle Azerbaycan'da

Türk sporcuları Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycanlı sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile vatandaşlar karşıladı.

Sporcular Bakü'de bir dizi etkinliklere katılacak ve şehrin önemli mekanlarını ziyaret edecek.

Erivan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonasının açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yakmıştı. Bu durum üzerine Azerbaycan, sporcularını yarışmadan geri çekmişti.

Şampiyonada madalya kazanan Türk sporcular ise madalyalarını Azerbaycan'a armağan ettiklerini açıklamıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de tebrik ettiği Türk haltercileri ülkesine davet etmişti.