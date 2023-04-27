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Spor
AA 27.04.2023 23:01

Ermenistan'da madalya kazanan Türk halterciler Aliyev'in davetiyle Azerbaycan'da

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan Türk halterciler Cansu Bektaş, Gamze Altun, Nuray Güngör ve Yusuf Fehmi Genç, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle Azerbaycan'a geldi.

Ermenistan'da madalya kazanan Türk halterciler Aliyev'in davetiyle Azerbaycan'da
[Fotograf: AA]

Türk sporcuları Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycanlı sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile vatandaşlar karşıladı.

Sporcular Bakü'de bir dizi etkinliklere katılacak ve şehrin önemli mekanlarını ziyaret edecek.

Erivan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonasının açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yakmıştı. Bu durum üzerine Azerbaycan, sporcularını yarışmadan geri çekmişti.

Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılışında Azerbaycan bayrağı yakıldı
Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılışında Azerbaycan bayrağı yakıldı

Şampiyonada madalya kazanan Türk sporcular ise madalyalarını Azerbaycan'a armağan ettiklerini açıklamıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de tebrik ettiği Türk haltercileri ülkesine davet etmişti.

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