Trabzonspor'da Peres ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da bu sezon hem yaşadığı sakatlıklar hem de performansı ile beklentilerin çok uzağında kalan Bruno Peres'in sözleşmesi fesh edildi.

Bordo mavilil kulüp konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Profesyonel oyuncumuz Bruno Da Silva Peres ile Kulübümüz arasındaki 01.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncumuz Bruno Da Silva Peres, bahse konu sözleşmeden kaynaklı alacaklarının yarısından vazgeçmiş olup, kalan alacakları ise 15.05.2024 tarihine kadar altı taksit halinde ödenecektir."

﻿Trabzonspor'da Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Bruno Peres, 46 maçta görev aldı.