Rıza Çalımbay: Final gibi bir maç olacak

Sivasspor Kulübünün yaptığı açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar ile yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları geçen Uğur Çiftçi, Leke James ve Alaaddin Okumuş da takımla çalışmalara başladı.

Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çalımbay, ligde son oynadıkları 2 maçı kazandıklarını belirti.

"Son 2 maçımızda da çok iyi oynadık. Antalyaspor maçının ilk 25 dakikasında mükemmel oynadık. İlk 25 dakikada 2 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Çok fazla pozisyon yakaladık, gayet iyi işler yapmıştık. 25'inci dakikadan sonra ister istemez geriye çekildi takım, sıkıntı yaşadık. 2'nci yarı başlarken biliyorduk Antalyaspor'un her şeyi risk edeceğini. Takım olarak gayet iyi mücadele ettik ve çok ihtiyacımız olan 3 puanı aldık."

"Takımıma güveniyorum"

Çalımbay, ligde cumartesi günü Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacaklarını hatırlattı.

"Her iki takım açısında da final gibi bir maç olacak. Kendi sahamızda oynayacağımız maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. Analizimizi yaptık. Ben oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum. Çok iyi işler yapacağız, bundan önce yaptığımız gibi. Bu maçı almalıyız ki bundan sonra iki maçımız daha olacak Fenerbahçe ile kupada. O maçlara rahat çıkmamız için lig maçı çok önemli."