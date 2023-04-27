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Spor
AA 27.04.2023 15:24

Enes Ünal'ın takımı Getafe'de teknik direktör Flores görevden alındı

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe'de, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Quique Flores Sanchez'in görevine son verildi.

Enes Ünal'ın takımı Getafe'de teknik direktör Flores görevden alındı
[Fotoğraf: Getty]

Getafe'den yapılan yazılı açıklamaya göre, varılan karşılıklı anlaşma sonrasında teknik direktör Sanchez'in sözleşmesi feshedildi.

Ligde son 5 maçtır kazanamayan ve son olarak kendisi gibi La Liga'da kalma mücadelesi veren Almeria'ya sahasında 2-1 yenilen Getafe, 31 puanla 17. sırada bulunuyor.

La Liga'nın 31. haftasında bu akşam Valencia'nın sahasında oynayacağı maçta Real Valladolid'i mağlup etmesi halinde Getafe, 18. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girecek.

Getafe'de üç dönem teknik direktörlük yapan Sanchez Flores son olarak 18 ay önce göreve getirilmişti.

Getafe'nin yeni teknik direktör olarak, 2016-2021 yılları arasında takımı çalıştıran Jose Bordalas'ı düşündüğü iddia ediliyor.

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