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Spor
AA 27.04.2023 15:19

Samsunspor'da hedef Avrupa arenasına çıkmak

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Süper Lig'de sabırlı bir şekilde ilk sene ilk 10 planımız var. Sonra yavaş yavaş bunu kademeli olarak yükselteceğiz. Doğru planlama ile hedefimiz yavaş yavaş Avrupa'dır." dedi.

Samsunspor'da hedef Avrupa arenasına çıkmak
[Fotograf: AA]

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

"11 yıl sonra gelen şampiyonluğun kente katacağı çok şey var. Son kalan maçları kazanarak en yüksek puanı toplamak istiyoruz. Bazı takımlar bir başarıyı elde ettikten sonra ligle ilgili düşünceleri geri planda oluyor ve kaybetmeye başlıyorlar. Denizlispor belki bu anlamda düştü ama Bodrumspor maçı da var, play-off'u ilgilendiriyor. Bizi son maçları kazanmak ve en yüksek puanı toplamak hedefindeyiz."

"Süper Lig'de de çok keyifli maçlar oynanacaktır"

Eroğlu, Samsunpor çok önemli başarılar elde edecek.

"Süper Lig'de sabırlı bir şekilde ilk sene ilk 10 planımız var. Sonra yavaş yavaş bunu kademeli olarak yükselteceğiz. Doğru planlama ile hedef yavaş yavaş Avrupa'yı yakalama. Başkanımızın vizyonunu biliyorsunuz; Samsunspor markasını Avrupa'da da tanıtmak. Bu çok değerli olacaktır. Burada sabra ihtiyaç var. Şu an Süper Lig'e çıkacağız, taraftarlarımızın desteklerine çok çok ihtiyacımız var. Bu doluluğu her maçta yakalarsak, Süper Lig'de de çok keyifli maçlar oynanacaktır. Samsunspor her takım için zor bir deplasman olacaktır."

Samsunspor'da hedef Avrupa arenasına çıkmak

Eroğlu, Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasının kariyerinin en önemli başarılarından biri olduğunu dile getirdi. Eroğlu, yeni yapılacak transferler hakkında konuştu.

"Çok heyecanlıyım, çok mutluğuyum, çok gururluyum. Sözümüzü tutmanın mutluğunu yaşıyorum. Yukarıya doğru yakaladığımız bir ivmeden sonra Başkanımızla 1-1,5 aydır toplantılar yapıyoruz, İcra Kurulumuzla beraber. Şampiypnluğun erken olması bizim için avantaj oldu. Mayıs'ın 7'sinde mutluluğumuzu bir yaşayalım, hep beraber kupayı alalım bunun keyfini sürelim. Bu arada biz planlamamız doğrultusunda, kendi kadro mühendisliğimizi yapma konusunda yavaş yavaş çalışmaya başladık. Tabii ki lige çıktıktan sonra transferler de gelecek, kadromuzla ilgili planlama da yapacağız. Transferler olacak ama bizim amacımız Samsunspor'a değer katacak ve gelip son durağı olmayacak, bizimle beraber çıkış yakalayacak ve buradan transfer yapacak oyuncular."

Takımın üçlü defansla oynatılmaya davam edilip edilmeyeceği konusundaki soru üzerine ise Eroğlu, "Önümüzdeki sezonda iki-üç formasyon üzerinden planlarımızı yapacağız. Oyuncularımızı buna adapte edeceğiz." diye konuştu.

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