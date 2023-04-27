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Spor
AA 27.04.2023 16:16

Fenerbahçe'den "Ali Şansalan" açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakem atamasını başkan Ali Koç'un etkilediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den "Ali Şansalan" açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan Ali Koç'un, Beşiktaş-Galatasaray maçını Ali Şansalan'ın yönetmesi talebinde bulunduğu" yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirtidi.

"Başkanımız Ali Koç'un ve kulübümüzün iki takımın maçıyla ilgili hiçbir yorumu, görüşü, kimseyle görüşmesi, yönlendirmesi tabii ki olmamıştır. Adı geçen hakemle ilgili değişmeyecek tek yorumumuzu, 17 Ekim 2021 tarihinde takımımızı şampiyonluk yarışından koparmak adına ortaya koyduğu maç yönetiminden sonra yapmış ve bu konuyu kapatmıştık. Bu konuda manipülasyon yapan, Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündemle derbi maçta kendisine fayda sağlamaya çalışanların dikkate alınmamasını kamuoyundan rica ediyoruz."


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