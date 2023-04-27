Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.04.2023 23:50

Pakistan Başbakanı Şerif parlamentoda güvenoyu aldı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, parlamentoda güvenoyu aldı.

Pakistan Başbakanı Şerif parlamentoda güvenoyu aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından sunulan güvenoyu önergesi, parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'in 180 üyesi tarafından kabul edildi.

Ulusal Meclis Başkanı Raja Pervaiz Eşref, yaptığı açıklamada, "Karar kabul edildi ve Şahbaz Şerif, Ulusal Meclis'ten güvenoyu aldı." ifadesini kullandı.

Güvenoyu, Ulusal Meclis'in, hükümet tarafından hazırlanan Pakistan Seçim Komisyonu'na fon sağlamaya yönelik gelirleri artırmaya dair kanun tasarısını reddetmesinin ardından yapıldı.

Yasa tasarısının reddedilmesi, Yüksek Mahkeme'de 19 Nisan'da yapılan Başbakan'ın Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlamasına ilişkin bir savunma duruşmasında da ele alınmıştı.

Mahkeme, Pencap eyaletinde 14 Mayıs'ta seçim yapılmasına karar verirken, hükümet ekonomik sıkıntılar ve güvenlik nedenleriyle seçimin ertelenmesini talep ediyor.

Savunma Bakanlığı, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde seçimlerin farklı tarihlerde yapılmasına karşı tüm ülkedeki seçimlerin aynı tarihte gerçekleştirilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ise Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda Pencap'taki seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasını talep ediyor.

Seçim Komisyonu, hükümetin mahkeme kararına rağmen gerekli kaynağı ayırmaması ve seçim güvenliğini sağlayacak silahlı kuvvetler personelinin tayin edilmemesi sebebiyle 14 Mayıs'ta Pencap'ta seçimlerin yapılamayacağını Anayasa Mahkemesine ileterek, saha gerçekleri göz önüne alındığında 8 Ekim'in seçimler için uygun tarih olduğunu belirtmişti.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
Lastiği patlayan kamyon 5 araca ve eve çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:55
Bakan Koca: Yangından 7 vatandaşımız etkilendi
00:37
Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:24
ABD ordusunda 2022'de 8 bin 942 cinsel saldırı ihbarı yapıldı
00:09
ABD'den Rusya ve İran'a yaptırım
00:07
Hindistan Çin’i sınır anlaşmalarını ihlal etmekle suçladı
00:06
Tip 2 diyabet hastalığı akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir
'Akkuyu' törenini dünya basını yakından izledi
'Akkuyu' törenini dünya basını yakından izledi
FOTO FOKUS
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ