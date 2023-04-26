Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2023 17:42

AB ilaç sektörü reforma hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), ilaç fiyatlarını makul hale getirmek ve erişimi artırmak üzere yeni yasal düzenleme hazırladı.

AB ilaç sektörü reforma hazırlanıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

AB Komisyonu, Birliğin ilaç mevzuatında son 20 yılın en kapsamlı değişikliklerini içeren yeni reform paketini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde ilaçlara erişim artırılacak. İlaç fiyatlarının makul seviyelerde olması sağlanacak.

Bu çerçevede AB'deki bütün hastaların güvenli, etkili ve uygun fiyatlı ilaçlara zamanında ve adil bir şekilde erişmesini sağlayan ilaç "tek pazarı" kurulacak. AB'den ilgili onayları alan ilaçların bütün üye ülkelerdeki hastalara hızla ulaşması sağlanacak.

Yenilikçi tedavilerin fiyatları düşürülecek ve ilaç kıtlığının önüne geçilecek.

Jenerik (eş değer) ve benzeri ilaçların erken temini sağlanacak. Bu ilaçların ruhsatlandırma işlemleri basitleştirilecek.

İlaç sektörü yatırıma cazip hale getirilecek. Sektörün rekabet gücü ve yenilikçiliği desteklenecek.

İlaç araştırma, geliştirme ve üretimi için çekici ve yenilikçi bir çerçeve sunulacak.

Üreticilerin geliştirdikleri yeni ilaçlar 8 yıl boyunca korunacak. Bu süreçte jenerik ürünler piyasaya sunulamayacak.

Yenilikçi ilaçlar için ise 12 yıla kadar yasal ve fikri mülkiyet hakları koruması uygulanabilecek.

İlaç sektörüne yönelik bürokratik işlemler azaltılacak ve sadeleştirilecek.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), gelecek vadeden ilaçları geliştirenlere bilimsel destek sağlayacak ve bu ilaçların onayını kolaylaştıracak.

İlaçların bilimsel olarak değerlendirilmesi ve izinleri hızlandırılacak. EMA ruhsatlandırma süreci 400 günden 180 güne indirilecek.

AB'deki ilaç kıtlığı daha yakın takip edilecek. Bu alanda daha katı kurallar uygulanacak.

İlaç kıtlığı ve geri çağrılmalarının önceden bildirilmesi gerekecek. İlaç kıtlığının önlenmesine yönelik planların geliştirilmesi için şirketlere yeni yasal yükümlülükler getirilecek.

AB çapında bir kritik ilaç listesi oluşturulacak. Listedeki ilaçların tedarik zincirine yönelik yeni önlemler alınacak.

Söz konusu paketin onaylanması için üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

Avrupa ülkelerindeki büyük ilaç üreticileri söz konusu değişikliklerden rahatsız oluyor. Halihazırda ilaç üreticilerine jenerik ürünlerin girmesi öncesinde 10 yıl süre tanınıyorken, yeni paket bu süreyi azaltıyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İlaç
Sıradaki Haber
Zelenskiy, İtalyan şirketleri ülkesinin yeniden inşasına çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:40
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
18:41
Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi
18:25
Korunan alanlar 1,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı
18:01
Bakan Akar: Mehmetçik son bir hafta içinde 21 teröristi etkisiz hale getirdi
17:55
Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
17:47
Boeing, yılın ilk çeyreğinde 425 milyon dolar zarar etti
Korunan alanlara Ramazan Bayramı'nda 1,3 milyon ziyaretçi
Korunan alanlara Ramazan Bayramı'nda 1,3 milyon ziyaretçi
FOTO FOKUS
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ