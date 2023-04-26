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Dünya
AA 26.04.2023 17:20

Azerbaycan Sudan'daki vatandaşlarını Türkiye'nin desteği ile tahliye ediyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki 26 Azerbaycan vatandaşının Türkiye'nin desteği ile tahliye edildiğini açıkladı.

Azerbaycan Sudan'daki vatandaşlarını Türkiye'nin desteği ile tahliye ediyor
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle, yerleri belirlenen 26 Azerbaycan vatandaşının Türkiye'nin desteğiyle üçüncü bir ülke üzerinden tahliye edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Sudan'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarına askeri hareketliliğin yoğun olduğu bölgelere seyahat etmemeleri, zorunlu olmadıkça evlerinde veya güvenli yerlerde kalmaları tavsiye edildi.

Sudan'da yaşayan Azerbaycan vatandaşlarının tahliye veya herhangi bir sorunla ilgili olarak Azerbaycan'ın Mısır Büyükelçiliği ile iletişime geçebilecekleri belirtildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde, 15 Nisan sabahı, Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında, "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını açıklamıştı.

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