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Dünya
TRT Haber 26.04.2023 17:15

'Türk' savunmasına mercek: Avrupa Türk Cumhurbaşkanı ile iş birliği yapmak için koşuyor

Yunan basını Türk savunmasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni Altay tankının törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi Yunanistan'da yankı buldu. Manşetlerde, tankın teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki, "Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik" sözleri öne çıktı.

'Türk' savunmasına mercek: Avrupa Türk Cumhurbaşkanı ile iş birliği yapmak için koşuyor

Yunan haber sitesi army-voice yeni Altay tankının testler için orduya teslim edilmesini "Yeni Türk tankı teslim edildi. Başka ne planlıyorlar?" başlığıyka duyurdu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teslim törenindeki konuşmasına yer verildi.

Erdoğan'ın savunma sanayiinde yerli ve milli girişimlere ağırlık verildiğini hatırlattığına dikkat çekilen haberde, “Hedefimiz tam bağımsız bir savunma sanayii.” sözlerine vurgu yapıldı.

"Avrupa güçleri Türk Cumhurbaşkanı ile iş birliği yapmak için koşuyor"

Konu, Yunan devlet kanalında da gündeme geldi.

Burada konuşan Mora Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü profesörü Antonis Klapsis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı anda ikinci nükleer santral ve bir uçak gemisi daha vaat ettiğine atıfta bulundu, "Avrupa güçleri Türk Cumhurbaşkanı ile iş birliği yapmak için koşuyor." dedi.

80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
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Yunan profesör, Erdoğan’ın ilkinin en az iki katı büyüklükte başka bir uçak gemisi inşa etme hedefine ilişkin açıklamalarını hatırlattı.

Bu girişim için İngiltere ile iletişimde olunduğuna dikkati çekti.

Klapsis, “Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri.” ifadesini kullandı.  

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