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Dünya
AA 26.04.2023 16:20

Belçika'nın Liege kenti İsrail'e boykot çağrısını kabul etti

Belçika'nın doğusundaki Liege kentinin belediye meclisi, İsrail'in boykot edilmesi çağrısını içeren önergeyi kabul etti.

Belçika'nın Liege kenti İsrail'e boykot çağrısını kabul etti
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Belçika'nın üçüncü büyük kentinin belediye meclisinde İşçi Partisi'nin verdiği önergeyi Sosyalist Parti ve yerel bazı küçük partiler destekledi. Merkez ve liberal partiler ise önergeye karşı oy kullandı.

Önergede "İsrail makamlarının Filistin halkına sistematik şiddeti sonlandırılana kadar İsrail devleti ve kurumlarıyla tüm ilişkilerin geçici olarak askıya alınması" yer alıyor.

Belçikalı Filistinliler Birliği kararı "tarihi" olarak nitelendirdi

Uygulamada bir karşılığı bulunmayan ancak sembolik öneme sahip önergenin kabul edilmesini Belçikalı Filistinliler Birliği (ABP) memnuniyetle karşıladı. ABP'nin açıklamasında karar "tarihi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Liege kentinin kararının Belçika'daki, Avrupa'daki ve dünyadaki diğer belediyelere de bir apartheid rejiminin desteklenmemesi için ilham olmasını ümit ediyoruz." denildi.

İsrail'in Brüksel Büyükelçiliği ise belediyenin kararına tepki gösterdi. Idit Rosenzweig-Abu, Belçika basınına yaptığı açıklamada, radikal güçlerin Liege belediye meclisi üyelerini "yalanlarla" etki altına aldığını, alınan kararın gerçeklerden uzak olduğunu ifade ederek, Liege kentinin ekonomik çıkarlarına, Filistinlilere ve İsrail'e zarar verici olacağını söyledi.

Liege kenti belediyesinin İsrail ile veya Brüksel'deki İsrail büyükelçiliği ile resmi ilişkisinin bulunmadığı bildirildi.

Liege belediyesinin iki yıl önce de Filistin topraklarının işgaliyle bağlantılı şirketlere iş verilmemesine yönelik bir metni kabul ettiği belirtildi.

ABP'nin verdiği bilgiye göre, Belçika'nın Liege kenti, İspanya'nın Barcelona ve Norveç'in Oslo belediyelerinden sonra İsrail'e boykot kararı alan üçüncü belediye oldu.

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