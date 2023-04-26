Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2023 15:49

Putin, Akkuyu NGS'nin "nükleer tesis" statüsüne kavuşacağı törene video konferansla katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) "nükleer tesis" statüsüne kavuşmasına yönelik törene video konferans yöntemiyle katılacağı bildirildi.

Putin, Akkuyu NGS'nin "nükleer tesis" statüsüne kavuşacağı törene video konferansla katılacak
[Fotograf: Reuters]

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Akkuyu NGS sahasında ilk nükleer yakıtın teslimi kapsamında düzenlenecek törene katılacağı ifade edildi.

Putin'in törene video konferans yöntemiyle iştirak edeceği bilgisi verilen açıklamada, Akkuyu NGS'de inşaatın Türkiye ve Rusya arasında 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 ünitenin devreye alınacağı belirtildi.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
Kremlin'den "yabancı şirketlere kayyum atama listesi genişleyebilir" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:08
Polonya'da muhalefet lideri Tusk hakkında soruşturma başlatıldı
16:58
Fransa'dan dijital alanı denetlemek için yasa tasarısı
16:49
Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi ve ilk yerli yeşil hidrojen tesisi için imzalar atılıyor
16:23
Belçika'nın Liege kenti İsrail'e boykot çağrısını kabul etti
16:21
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
17:14
Depremde yıkılan binadaki klozet duvarda asılı kaldı
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı
FOTO FOKUS
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ