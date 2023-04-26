ABD'de sosyal medyaya gece yasağı

Sosyal medyanın özel hayatı tehdit edip etmediği ya da çocuk ve gençleri olumsuz etkileyip etkilemediği uzun süredir tartışılıyor.

Gündelik yaşamın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen sosyal medya için ABD'de iki eyalet harekete geçti.

Utah ve Arkansas eyaletlerinde kabul edilen düzenlemelerle 18 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımına ciddi kısıtlamalar geldi.

Düzenleme, 18 yaşından küçüklerin, 22.30 - 06.30 saatleri arasında sosyal medyayı takiplerini sınırlıyor, algoritmik olarak onlara yönelik reklamları da engelliyor.

Düzenlemede hedef sosyal medya bağımlılığı ile istismarı önlemek

18 yaşından küçükler, sosyal medyada hesap açmak için ebeveyn onayına ihtiyaç duyacak, ayrıca veliler çocukların hesaplarına istedikleri gibi erişebilecek.

Sosyal medya bağımlılığı, istismar ve reklam yönlendirmeleri gibi konularda reşit olmayanları korumayı amaçlayan düzenlemeler eleştirileri de beraberinde getirdi.

Amerikalı bir dijital düşünce grubu, düzenlemelerin kullanıcı verilerini daha az güvenli hale getireceğini ve gizliliği ihlal edeceğini öne sürdü.

Uzmanlar, ülke genelinde sosyal medya kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeler getirilmemesi halinde Utah ile Arkansas’ı diğer eyaletlerin de izleyebileceğini belirtiyor.