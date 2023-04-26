Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 26.04.2023 15:40

ABD'de sosyal medyaya gece yasağı

ABD’de gençlerin kontrolsüz sosyal medya kullanımına müdahale geldi. İki eyalet, gençleri sosyal medyanın olası zararlarından korumak adına harekete geçti.

ABD'de sosyal medyaya gece yasağı
[Fotoğraf: Arşiv]

Sosyal medyanın özel hayatı tehdit edip etmediği ya da çocuk ve gençleri olumsuz etkileyip etkilemediği uzun süredir tartışılıyor.

Gündelik yaşamın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen sosyal medya için ABD'de iki eyalet harekete geçti.

Utah ve Arkansas eyaletlerinde kabul edilen düzenlemelerle 18 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımına ciddi kısıtlamalar geldi.

Düzenleme, 18 yaşından küçüklerin, 22.30 - 06.30 saatleri arasında sosyal medyayı takiplerini sınırlıyor, algoritmik olarak onlara yönelik reklamları da engelliyor.

Düzenlemede hedef sosyal medya bağımlılığı ile istismarı önlemek

18 yaşından küçükler, sosyal medyada hesap açmak için ebeveyn onayına ihtiyaç duyacak, ayrıca veliler çocukların hesaplarına istedikleri gibi erişebilecek.

Sosyal medya bağımlılığı, istismar ve reklam yönlendirmeleri gibi konularda reşit olmayanları korumayı amaçlayan düzenlemeler eleştirileri de beraberinde getirdi.

Amerikalı bir dijital düşünce grubu, düzenlemelerin kullanıcı verilerini daha az güvenli hale getireceğini ve gizliliği ihlal edeceğini öne sürdü.

Uzmanlar, ülke genelinde sosyal medya kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeler getirilmemesi halinde Utah ile Arkansas’ı diğer eyaletlerin de izleyebileceğini belirtiyor.

ETİKETLER
ABD Sosyal Medya
Sıradaki Haber
AB, havacılıkta sürdürülebilir yakıt kullanımını artıracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:08
Polonya'da muhalefet lideri Tusk hakkında soruşturma başlatıldı
16:58
Fransa'dan dijital alanı denetlemek için yasa tasarısı
16:49
Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi ve ilk yerli yeşil hidrojen tesisi için imzalar atılıyor
16:23
Belçika'nın Liege kenti İsrail'e boykot çağrısını kabul etti
16:21
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
15:57
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı
FOTO FOKUS
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ