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Dünya
AA 26.04.2023 15:42

Kremlin'den "yabancı şirketlere kayyum atama listesi genişleyebilir" uyarısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’da yabancı şirketlere kayyum atanmasına imkan sağlayan kararnameyle, çeşitli risklerin bertaraf edileceğini belirterek, “(Uniper ve Fortum’a kayyum atanması) Gerekirse şirketlerin listesi genişleyebilir.” dedi.

Kremlin'den "yabancı şirketlere kayyum atama listesi genişleyebilir" uyarısı
[Fotograf: AA]

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan ve ülkedeki yabancı şirketlere kayyum atanmasına olanak sağlayan kararnameye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu kararın, dost olmayan ülkelerin Rus varlıklarına karşı attığı “saldırgan” adımlar nedeniyle alındığını vurgulayan Peskov, “Bu girişim (kararname) de batılı hükümetlerin Rus şirketlerin yabancı varlıklarına yönelik tutumlarının benzeridir.” diye konuştu.

Bazı ülkelerde Rus varlıklarına doğrudan el koyulduğuna işaret eden Peskov, “Bu kararname mülkiyet konularını içermiyor ve sahiplerini varlıklarından mahrum etmiyor. Geçici bir adım ve tek bir anlama geliyor, varlıkların asıl sahibi artık yönetim kararları alma hakkına sahip olmuyor.” dedi.

Kararnameyle birlikte Uniper ve Fortum şirketlerinin varlıklarına da kayyum atanmasını değerlendiren Peskov, “Gerekirse kayyum atanan şirketlerin listesi genişletilebilir. Kararnamenin temel amacı, yurt dışındaki Rus varlıklarının yasa dışı kamulaştırılmasına yönelik bir tazminat fonu oluşturmaktır.” ifadelerini kullandı.

Peskov, kararnameyle ülkenin enerji sektöründeki çeşitli tehlikelerin bertaraf edildiğini vurgulayarak, “Kayyum, Rus enerji sektörünün istikrarlı işleyişi için büyük önem taşıyan üretim varlıklarına yönelik uygulanmaktadır. Bu, ekonomi için önemli olan şirketlerin istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamamıza, düşman ülkelerin durumu ekonomimizi olumsuz etkileyeceği zaman riskleri ortadan kaldırmamıza olanak tanıyacak.” değerlendirmesinde bulundu.

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