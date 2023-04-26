Polonya'da muhalefet lideri Tusk hakkında soruşturma başlatıldı

Polonya'da iş insanı Marek Falenta, 2007-2014 yıllarında başbakanlık yapan Tusk'un yetkilerini kötüye kullandığını ve Rus kömürü ithal eden "Sklady Wegla" şirketi hakkında denetleme kararı aldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Aynı zamanda eski Avrupa Konseyi Başkanı olan Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşananları "Kiril alfabesiyle yazılmış bir senaryo" olarak nitelendirdi, Falenta'nın Kremlin ile bağları olabileceğini öne sürdü.

Tusk, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin, kendisine Rus kömürü ithalatıyla mücadele ettiği için zulmettiğini belirterek, "Savcılık, bu kömürün ithalatçısı olan ve yasa dışı telefon dinleme suçundan hüküm giyen Marek Falenta'nın talebi doğrultusunda hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Tarihi 11 Nisan 2023 olan ancak ilk olarak dün devlet televizyonu TVP tarafından açıklanan mektuba göre, savcılar Tusk'un 2014'ün ilk yarısında yetkilerini kötüye kullanıp kullanmadığına dair soruşturma açtıklarını doğruladı.

İş insanı Falenta'nın başkent Varşova'daki restoranlarda yaptığı gizli kayıtlar, hükümet yetkilileri ve iş dünyası liderleri de dahil olmak üzere tanınmış kişiler arasındaki konuşmaları içeriyordu. 2014'te başlayan içeriklerin yayınlanması, 2015'te üç bakan ve parlamento sözcüsünün istifasına yol açmıştı.

O yıl Tusk hükümeti, iki dönem görev yaptıktan sonra yerini Hukuk ve Adalet Partisi'ne bırakmıştı. Falenta, 2016'da iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.