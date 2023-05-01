Açık 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
The Guardian 01.05.2023 07:58

Kanseri daha iyi saptayan yapay zeka aracı geliştirildi

Bilim insanları, kanseri önceki araçlara göre daha yüksek doğruluk oranıyla tespit eden bir yapay zeka aracı geliştirdiler.

Kanseri daha iyi saptayan yapay zeka aracı geliştirildi
[Temsili fotoğraf: AA]

Kanser, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biri durumunda.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yılda yaklaşık 10 milyon kişi kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bununla birlikte, erken teşhis ve tedavi hayat kurtarıcı olabiliyor.

Şimdi, yeni bir yapay zeka aracının kanserin saptanmasında kullanılabileceği açıklandı.

İngiltere'de Kanser Araştırma Enstitüsü'nden uzmanların geliştirdiği yapay zeka aracı, bilgisayarlı tomografilerde görülen anormal büyümelerin kanser kaynaklı olup olmadığını tespit edebiliyor.

4 soruda kanser
4 soruda kanser

Lancet'in eBioMedicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, söz konusu algoritma, mevcut yöntemlerden daha verimli şekilde çalışıyor.

Royal Marsden'den Dr. Benjamin Hunter, gelecekte, bu yöntemin erken teşhisi kolaylaştırabileceğini ve erken müdahaleyle tedavide daha başarılı olunabileceğini açıkladı.

ETİKETLER
Kanser
Sıradaki Haber
Araştırma: Hava kirliliği kalp ritim bozukluğuna sebep oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:12
Türkiye'nin hafızası TRT 59 yaşında
09:00
TEKNOFEST rekor tazeledi: 4 günde 1,9 milyon ziyaretçi
09:05
Zeytinburnu'nda 5 araç birbirine girdi: 1 yaralı
07:57
Araştırma: Hava kirliliği kalp ritim bozukluğuna sebep oluyor
07:46
Nevşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
07:06
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kritik derbide kazanan Beşiktaş
Kritik derbide kazanan Beşiktaş
FOTO FOKUS
Türkiye'nin hafızası TRT 59 yaşında
Türkiye'nin hafızası TRT 59 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ