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İnfografik
TRT Haber 08.04.2023 11:05

4 soruda kanser

Her yıl 20 milyona yakın kişiye kanser teşhisi koyuluyor. Yılda 10 milyon kişi ise sırf bu yüzden hayatını kaybediyor. Oysaki kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Bunun yolu da düzenli kanser taramasından geçiyor.

4 soruda kanser

4 soruda kanser

4 soruda kanser

 

4 soruda kanser
4 soruda kanser

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