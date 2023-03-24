Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 15:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
45 bin öğretmen atamasının takvimi belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs’ta yapılacağını bildirdi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Öğretmen Ataması
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