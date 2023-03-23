Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 22:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
100 bin imza toplama süreci devam ediyor
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim mesaisinde bir gün daha geride kaldı. Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları tamamlandı. 100 bin imza toplaması gereken 11 cumhurbaşkanı adayı için ise süreç 27 Mart akşamına kadar devam ediyor.
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