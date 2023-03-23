Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 22:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 650 bin konutu 1 yıl içinde teslim edeceğiz
Deprem bölgesinde kalıcı konutların temelleri atıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "650 bin konutu 1 yıl içinde teslim edeceğiz" dedi. Deprem yaralarını kısa sürede saracaklarını ifade eden Erdoğan, "Temelini attığımız konut ve köy evi sayısı 18 bini buluyor" şeklinde konuştu.
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