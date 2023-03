Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Pazarcık Depremi Sonrası 17902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Depremlerde ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ramazan ayının hürmetine Allah'tan ülkemizi her türlü felaketten korumasını niyaz ediyorum. İnşallah Kadir Gecesi ve bayrama da hep birlikte erişiriz inşallah.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 17902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. https://t.co/4kdDiA71hh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2023

6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybı yaşayan illerden birisi Kahramanmaraş'tır. Bu felaket tarihimizin en acı hadiseleri olarak yer almıştır. Kaybettiğimiz her bir insanımız için canımızdan can gitmiştir.

"Bu felaket Türkiye Yüzyılı hayalimizi asla elimizden alamayacak"

Depremin, selin, heyelanın yıktığını biz yeniden yaptık ve yapacağız. Yıkılan her binamızı yeniden yaparak konutuyla, iş yeriyle, okuluyla, hastanesiyle şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılına yürüyoruz. Toprağa verdiğimiz canlarımızın hatırasını ebediyen yaşatırken onlara layık olmak için daha çok çalışacağız. Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket Türkiye Yüzyılı hayalimizi asla elimizden alamayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.https://t.co/EaDpYg9J3p pic.twitter.com/Ag4XSyNyo4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2023

"650 bin konut yapacağız"

Afşin'e yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz, çiftçilerimizin zararlarını telafi etmek için mazot, gübre, hayvancılık gibi her türlü adımı atıyoruz. Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık. Temelini attığımız konut ve köy evi sayısı 18 bini buluyor. Mevcut planlamaya göre bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini yapacağız. Bir yıl içinde biz bu kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yaraları kısa sürede saracağız. Toplamda 650 bin konut yapacağız.