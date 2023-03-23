Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti
[Fotograf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da çadır kentte yaşayan afetzedelere ziyarette bulundu.
Antakya ilçesindeki Narlıca-1 çadır kentine gelen Şentop'a, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman eşlik etti.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şentop, afetzedelerin sorunlarını dinledi.
Kentte bulunan gezici kütüphaneye girerek çocuklarla kitapları inceleyen Şentop, daha sonra yapımı süren yerlere ilişkin ilgililerden bilgi aldı.
Etiketler: Mustafa Şentop Hatay Deprem
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