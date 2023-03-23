2 gün uzatılan başvurular, yarın saat 19.00'a kadar alınmaya devam edecek.

Başvuru için erkek milletvekili aday adaylarından 30 bin, kadın ve gençlerden ise 15 bin lira alınıyor.

Engelli milletvekili aday adayları ise ücret ödemiyor.

Milletvekili adaylarının belirlenmesi için ise toplam 18 ilde sandık kurularak üye bazlı temayül yoklaması yapılacak.

3-6 Nisan arasında listeye girebilen aday adayları mülakata tabi tutulacak. Mülakat sonuçları 7 Nisan'da genel merkeze bildirilecek.

Listelerle ilgili son kararı ise İyi Parti Genel Başkan'ı Meral Akşener verecek.