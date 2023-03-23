Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 22:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AUKUS, Batı-Çin çatışması mı getirecek?
ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya’nın taraf olduğu AUKUS adıyla bilinen anlaşma, Pasifik’te yükselen Çin’e karşı alınan bir önlem olarak görülüyor. Anlaşmanın yol haritası belli oldukça Batı ve Çin arasında gerginlik artıyor. Bu rekabetin Pasifik’te olası bir çatışmayı beraberinde getirip getirmeyeceği ise merak konusu...
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