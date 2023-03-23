Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 21:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kuraları devam ediyor
''İlk İş Yerim'' ve ''İlk Evim Arsa'' için kuralar eş zamanlı olarak devam ediyor. ''İlk Evim Arsa” kuraları 20-27 Mart tarihleri arasında, 22 ilde 32 bin 113 hak sahibi için çekilecek. ''İlk İş Yerim” ikinci etap kura çekimi ise 5 il ve ilçeler için 23 Mart’ta çekilecek.
Son Haberler
- 22:52
- 22:37
- 21:43
- 21:44
- 21:38
Sıradaki Haber
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz